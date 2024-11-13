بطولة إسبانيا: فاتي يغيب عن برشلونة لأربعة أسابيع

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : سيغيب جناح برشلونة أنسو فاتي لمدة أربعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، وفقا لما أعلن متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء.

ويعاني اللاعب الدولي البالغ 22 عاما، من العديد من المشكلات الصحية في المواسم الأخيرة، مما أعاق مسيرته بعد تألقه منذ عام 2019.

وقال برشلونة في بيان "تعرض أنسو فاتي لإصابة عضلية (في أوتار الركبة اليمنى) خلال التدريبات الأربعاء. ومن المتوقع أن يغيب لنحو أربعة أسابيع".

ومن المقرر أن يغيب فاتي عن مواجهة بريست الفرنسي في دوري أبطال أوروبا في 26 الشهر الحالي، بالإضافة إلى مباريات الدوري أمام سيلتا فيغو، لاس بالماس، مايوركا وريال بيتيس.

وضمن السياق عينه، يعاني الجناح الآخر لامين جمال الذي كسر الرقم القياسي لفاتي كأصغر لاعب وهداف في تاريخ برشلونة، من إصابة في الكاحل وسيغيب أيضا لنحو ثلاثة أسابيع.