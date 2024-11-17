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والد أشرف داري: اللاعب لم يحصل على راحة كافية بعد الإصابة.. وسيعود بعد أسبوعين

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

السبت، 16 نوفمبر 2024 11:24 م

تحدث زهير داري والد المدافع المغربي أشرف داري نجم الأهلي، عن تطورات إصابة اللاعب وموعد عودته من الإصابة.

وقال زهير داري في تصريحات تلفزيونية:"أشرف داري في فترة العلاج حاليًا ولديه أسبوعين لكي يعود لتدريبات فريقه الجماعية والمشاركة مع الفريق".

وأضاف والد داري: "اللاعب لم يشارك مع فريق بريست بشكل طبيعي لأسباب فنية، لذلك فضل الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية".

وأردف:"وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب يتواصل دائمًا مع اللاعب، كما ان الجهاز الطبي للمنتخب الأول المغربي يتابع حالة أشرف داري بإستمرار".

واختتم حديثه قائلًا:"داري تعرض إلى إصابة قوية على مستوى الكاحل مع منتخب المغرب في احدى المباريات ولم يحصل على فترة راحة كافية قبل انتقاله إلى الأهلي".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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