شكرا لقرائتكم خبر عن والد أشرف داري: اللاعب لم يحصل على راحة كافية بعد الإصابة.. وسيعود بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

تحدث زهير داري والد المدافع المغربي أشرف داري نجم الأهلي، عن تطورات إصابة اللاعب وموعد عودته من الإصابة.

وقال زهير داري في تصريحات تلفزيونية:"أشرف داري في فترة العلاج حاليًا ولديه أسبوعين لكي يعود لتدريبات فريقه الجماعية والمشاركة مع الفريق".

وأضاف والد داري: "اللاعب لم يشارك مع فريق بريست بشكل طبيعي لأسباب فنية، لذلك فضل الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية".

وأردف:"وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب يتواصل دائمًا مع اللاعب، كما ان الجهاز الطبي للمنتخب الأول المغربي يتابع حالة أشرف داري بإستمرار".

واختتم حديثه قائلًا:"داري تعرض إلى إصابة قوية على مستوى الكاحل مع منتخب المغرب في احدى المباريات ولم يحصل على فترة راحة كافية قبل انتقاله إلى الأهلي".