شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لا ليجا: انضمام صلاح ومرموش للدوري الإسباني سيزيد اهتمام المصريين بنا والان مع تفاصيل الخبر

يرى الإسباني خافيير تيباس رئيس لا ليجا "رابطة الدوري الاسباني" أن الكرة المصرية تطورت من حيث القدرة التنافسية ونحن نحاول جلب الأندية الإسباني إلى أماكن مثل مصر ودول أخرى، وزيادة التعاون مع الجميع.



قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الجمهور في مصر يتنفس كرة القدم ونسعى لوجود تعاون بين اسبانيا ومصر في مجال كرة القدم".



شدد على أن كأس العالم للأندية يجبرنا على تأخير نهاية الموسم الحالي وهو ما يجعل اللاعبين يشتكون من خوض عدد كبير من المباريات".



تابع: "ولا يضر باللاعبين المحترفين بل الآلاف في أوروبا والجميع سيتأثر من قرار تأخير نهاية الموسم، وعلينا أن نكون حذرين بشأن المسابقات الجديدة وعلنا أن نعمل حتى تكون كرة القدم مجال تطور".



أردف: "ما يحدث من تعديل في نظام دوري ابطال أوروبا وزيادة المنتخبات المشاركة في كأس العالم واستحداث بطولة كأس الانتركونتيننتال يضر بكرة القدم بسبب كثرة البطولات التي يخوضها اللاعبين".



تيباس



أوضح: "سيكون من الرائع أن ينضم محمد صلاح أو عمر مرموش إلى الدوري الاسباني وسيزيد من اهتمام المصريين بالليجا ومصر لديها شغف كبير بكرة القدم".

أشار: "بعض الاشياء في مصري يجب تحسينها، واعتقد أن مصر لديها لاعبين ذي جودة وامكانيات عالية ويحتاجون المتابعة الجيدة والاهتمام للوصول إلى درجة عالية".

استرسل: "وضع برشلونة الصعب في اسبانيا ساهم في خروج لاعبين كثيرين من لاماسيا مثل لامين يامال وكاسادو وغيرهم".

واصل: "الهتافات العنصرية كانت موجودة في اسبانيا منذ 15 عاما ولكن الآن حابرنا من أجل ذلك ولم تعد موجودة الا من بعض الأشخاص العنصريين ونقوم بحملات ضد العنصرية ومن يفعل ذلك يتم توجيه الاتهام له وادانته وهو ما حدث في واقعة فينسيوس بمباراة فالنسيا ومن قام بذلك تعرض للسجن، ومن يقوم بذلك يتم القبض عليه واخراجه من الملعب".

أضاف: "كنت أتمنى أن يفوز فينسيوس بجائزة الكرة الذهنية مؤخرا وليس رودري، وأفصحت عن ذلك بشكل علني ، ولكن فاز أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب وريال مدريد بجائزة أفضل نادي بينما جائزة أفضل لاعب ذهبت إلى رودري".



