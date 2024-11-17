شكرا لقرائتكم خبر عن تناول العسل الخام في الشتاء يمدك بهذه الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

العسل الخام يعد من الطرق الفعالة ضد مشاكل الشتاء، وخلال التقرير المنشور عبر موقع healthshots نتعرف على فوائده للمناعة وكيف يساعد في تعزيز طاقتك.

ما هو العسل الخام؟

لقد خضع العسل الخام لمعالجة بسيطة، للحفاظ على إنزيماته الطبيعية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، كما وجدت دراسة نشرت في مجلة Pharmacognosy Research . يتم حصاده مباشرة من قرص العسل بواسطة النحالين وعادة ما يتم تصفيته لإزالة أي جزيئات كبيرة مثل الشمع، ولكن لا يتم بسترته أو ترشيحه أو تسخينه إلى درجات حرارة عالية مثل العسل التجاري.

فوائد العسل الخام

يمكن أن يساعد تناول العسل الخام في الشتاء على تعزيز مناعتك. وإليك كيفية مساعدته:

1. غني بمضادات الأكسدة

إنه كنز ذهبي من الطبيعة، وهو صديق شتوي ممتاز قد يعزز جهاز المناعة لدينا بشكل كبير، فإنه غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد والأحماض الفينولية، والتي تعمل كدروع قوية ضد الجذور الحرة الضارة، كما هو موضح في دراسة نُشرت في مجلة Oxidative Medicine and Cellular Longevity ، و يمكن لهذه الجذور الحرة، وهي مواد كيميائية غير مستقرة، أن تلحق الضرر بخلايانا، مما يسبب الإجهاد التأكسدي وانخفاض استجابة الجهاز المناعي لكن خصائصه المضادة للأكسدة تساعد في تقليل الالتهابات ، وتقوية دفاعات وظائف المناعة لدينا، وحماية خلايانا من الضرر التأكسدي عن طريق تحييد هذه الجذور الضارة. وبالتالي، فهو مهم بشكل خاص خلال فصل الشتاء عندما يكون الجهاز المناعي أكثر عرضة للخطر بسبب عوامل مثل الطقس البارد، وقلة ضوء الشمس، والإجهاد الموسمي.

2. يحتوي على نسبة عالية من الخصائص المضادة للبكتيريا والفيروسات

إنه مضاد طبيعي للميكروبات وله خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله سلاحًا فعالًا ضد الأمراض، كما هو موضح في دراسة نُشرت في مجلة Molecules ، و تعمل مكوناته الطبيعية، بما في ذلك بيروكسيد الهيدروجين، معًا لقتل البكتيريا والفيروسات الضارة. يمكن أن يساعد هذا التأثير القوي المضاد للبكتيريا في منع أو تخفيف أعراض أمراض الشتاء الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي . سيساعد دمجه في روتينك اليومي في تقوية آليات دفاع جسمك وحماية صحتك خلال الأشهر الباردة من العام.

3. يخفف من التهاب الحلق والسعال

يمكن أن تتسبب أشهر الشتاء الباردة في التهاب الحلق والسعال المزمن. إنه مهدئ طبيعي يحمي ويهدئ الحلق الملتهب ، كما وجد في دراسة نشرت في المجلة الوطنية لعلم وظائف الأعضاء . يعمل هذا الإجراء المريح على تخفيف السعال والتهيج في الجهاز التنفسي، والذي يمكن أن يزداد سوءًا بسبب التعرض للهواء البارد. بالإضافة إلى ذلك، تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا في علاج الالتهابات التي تسبب هذه الأعراض عادةً، مما يوفر الراحة ويعزز التعافي بشكل أسرع.

4. يعزز الطاقة والحيوية

يمكن أن تجعلنا أيام الشتاء الأقصر ودرجات الحرارة الباردة نشعر بالتعب والخمول. يوفر العسل الخام، وهو إكسير الطاقة الطبيعي، حلاً سريعًا وفعالًاويوفر مزيجه الفريد من الجلوكوز والفركتوز مصدرًا للطاقة متاحًا بسرعة يمكن للجسم امتصاصه بسهولة، و تقاوم هذه الدفعة الغنية بالطاقة تعب الشتاء من خلال الحفاظ على نشاطنا وانتباهنا، و يسمح لنا الحفاظ على مستويات الطاقة لدينا ببناء نظام مناعي أقوى ضد هجمات أمراض الشتاء، مما يؤدي إلى أقصى قدر من الصحة والعافية.

- ينظم درجة حرارة الجسم

العسل الخام هو مصدر للدفء في الشتاء، حرفيًا. حيث يتمتع العسل بخصائص حرارية، مما يعني أنه يزيد من توليد الحرارة داخل الجسم". يمكن أن يكون تأثير الاحترار التدريجي مفيدًا بشكل خاص في الأشهر الأكثر برودة، عندما تكون أجسامنا أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالبرد. يمكن أن يساعد دمج هذا المُحلي الطبيعي في نظامك الغذائي في تنظيم درجة حرارة جسمك، وإبقائك دافئًا، وتحسين صحتك العامة.