أكّد المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان للمستفيدين من برنامج "أمان"، أنّه "سيتمّ تحويل المساعدة الشّهريّة لـ166,772 أسرة لبنانيّة مستفيدة من برنامج "أمان"، ابتداءً من 25 تشرين الثّاني 2024، على أن تستمر عمليّة تحويل الأموال لمدّة أسبوعٍ كاملٍ، بسبب العدد الكبير من المستفيدين".
وذكّر بأنّ "برنامج أمان" هو الاسم الّذي تمّ اختياره لبرنامج المساعدات الماليّة المخصّص للأسر اللّبنانيّة الأكثر فقرًا، بعد دمج المستفيدين من "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا" (بطاقة الشؤون) و"برنامج أمان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشؤون: تحويل المساعدة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" ابتداءً من 25 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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