وزير فرنسي دعا لاجتماع أوروبي طارئ في بروكسل الثلثاء لبحث إجراءات ضد معاداة السامية

دعا وزير شؤون أوروبا الفرنسي بنجامان حداد، إلى "اجتماع طارئ" في بروكسل صباح الثّلثاء المقبل، لبحث اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة معاداة السامية، في أعقاب الهجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام السبت الفائت.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع على هامش مجلس الشؤون العامة مع وزراء الشؤون الأوروبية، وفق ما أفادت أوساط الوزير الفرنسي من دون أن توضح قائمة الحضور.

يُذكر أنّ في ليلة 7- 8 تشرين الثاني، وبعد مباراة في مسابقة الدوري الأوروبي بين فريقي أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب، تمت مطاردة أنصار للفريق الإسرائيلي وضربهم في شوارع أمستردام. وأدت أعمال العنف التي وصفتها خصوصا إسرائيل والسلطات الهولندية بأنها معادية للسامية، إلى إصابة ما بين 20 إلى 30 شخصا وأثارت تنديد العديد من العواصم الغربية.

ووقعت حوادث قبل المباراة أيضا، من بينها حرق العلم الفلسطيني وهتافات معادية للعرب رددها مشجعو مكابي تل أبيب.