الامارات | سفينة إماراتية تحمل 5112 طناً من المساعدات تصل إلى العريش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت سفينة المساعدات الإماراتية الخامسة، أمس، إلى مدينة العريش المصرية، وعلى متنها 5112 طناً من المواد الإنسانية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» تلبية لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وكانت السفينة انطلقت من ميناء الحمرية بإمارة دبي، في 30 أكتوبر الماضي، وهي تحمل مواد غذائية وإيوائية ومستلزمات طبية، إضافة إلى خمس سيارات إسعاف أسهمت في تأمينها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وشركة الفوعة للتمور، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة، حتى الآن، أكثر من 34 ألف طن.

وأطلقت دولة الإمارات في إطار عملية «الفارس الشهم 3» العديد من المبادرات تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين الأول داخل قطاع غزة، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش، إضافة إلى خمسة مخابز أوتوماتيكية، وتوفير الطحين لثمانية مخابز قائمة في غزة، وإنشاء ست محطات تحلية تنتج مليوني غالون من المياه يومياً، يجري ضخها إلى القطاع ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة، كما تم تنفيذ 53 إسقاطاً جوياً ناجحاً للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة التي لا تصل إليها المساعدات، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها 3623 طناً من المواد الإغاثية، ضمن عملية «طيور الخير» الإنسانية.

وتواصل دولة الإمارات العمل على تكثيف الجهود لضمان تدفق ووصول المساعدات وتوزيعها عبر الوسائل والطرق المتاحة كافة، للإسهام في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.