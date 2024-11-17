الامارات | الإمارات تطوّر أول أداة ChatGPT في العالم للمجتمع الزراعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، مريم بنت محمد المهيري، أن دولة الإمارات تعمل على تطوير أول أداة ChatGPT في العالم مخصصة للمجتمع الزراعي، وذلك خلال فعاليات أمس، في مؤتمر الأطراف COP29.

ويُطلق على الأداة اسم «CHAG» (دمجاً بين Chat وAg)، وهي متاحة بالكامل للمستخدمين، وتعتمد على حصيلة أكثر من 50 عاماً من بيانات الأبحاث، وتُعد ثمرة جهود الإمارات المتسارعة في ثورة الذكاء الاصطناعي، ما يبرز قدرة الإمارات ومعرفتها في تطوير نماذج لغوية متقدمة.

ومن المتوقع أن تُحدث الأداة تحولاً جذرياً في حياة المزارعين في جميع أنحاء العالم، خصوصاً أولئك الذين يعملون في ظروف مناخية صعبة.

إلى ذلك، افتتحت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، فعاليات جناح الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 أمس، والتي بدأت بجلسة تناولت موضوع «توسيع نطاق تقليل البصمة الكربونية في الإمارات» كخطوة نحو تفعيل أسواق الكربون، بما يتماشى مع تمويل مستدام ذي أبعاد دولية.

وشملت الفعاليات مجموعة متنوّعة ركزت على دور التكنولوجيا والتعاون والبيانات في تسريع إزالة الكربون، ودفع التحول في مجال الطاقة في جميع أنحاء العالم، لا سيما من خلال الابتكار الزراعي وتطوير استخدام الهيدروجين.

وخلال مناقشة شاملة حول النمو الاقتصادي الأخضر، أفادت رئيسة تطوير الأعمال في Seagrass-E.ON، فاني مودين، بأن الإمارات تظهر ريادة كبيرة في قطاع أسواق الكربون، وتدرك أهميتها كأداة تمويل رئيسة، ووصفت صندوق «ألتيرا» بأنه تحوّل جذري في مجال تمويل المناخ.

وفي جلسة مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ ضمن شراكة الإمارات ومؤسسة «غيتس»، شاركت مريم بنت محمد المهيري، في حلقة نقاشية ضمت ممثلين عن مؤسسة «غيتس»، وتناولت كيفية تزويد المزارعين بأدوات أساسية لاتخاذ قرارات بشأن مواعيد الحصاد وزراعة البذور والتكيف مع حالات الطقس المتقلبة.

وقالت الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليست ساولو، إنه بدلاً من تقديم توقعات عامة، نعمل على ترجمة كل هذه البيانات إلى خطوات عملية يمكن للمزارعين تنفيذها بفضل قوة الذكاء الاصطناعي.