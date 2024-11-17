تطور خطير.. إطلاق صاروخ على منزل نتانياهو في قيسارية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قذيفة صاروخية أطلقت على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مدينة قيسارية ، مساء السبت.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أضرار، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، ولم يتواجد أي فرد من عائلة نتانياهو في المنزل وقت وقوع الحادث، بحسب ما ذكرته قناة "كان".

وبحسب مصادر أخرى أفادت أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن قنبلتين ضوئيتين سقطتا أمام منزل رئيس الوزراء الذي لم يكن موجودا في قيسارية بوسط البلاد، متحدثة عن "حادث خطير".

وقالت الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية "شين بيت" في بيان إن "قنبلتين ضوئيتين سقطتا في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء"، موضحين أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل عند وقوع هذا الحادث "الخطير"، حسبما نقلت "فرانس برس".

يذكر أن هذه الواقعة تتكرر للمرة الثانية في غضون عدة أسابيع، وسبق أن أكد نتانياهو أنه لن يلتزم الصمت تجاه استهداف منزله، وأشارت التقارير في حينها إلى أن حزب الله يطلق هذه الصواريخ صوب منزل نتانياهو، كما أن الموقف يتكرر بعدم وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي أو أي من أفراد عائلته في المنزل بالتزامن مع استهدافه.