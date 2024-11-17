الألمان عثروا على توليفة تثير الذعر في أوروبا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من فرايبورغ: عادت الكرة الألمانية بوجهها المخيف من جديد، ليثير "المانشافت" الذعر في قارة أوروبا، ومن المعروف أن الألمان يملكون القدرة على تجديد الذات، والعودة سريعاً إلى طريق الإنتصارات، وقد عثر الألمان بقيادة المدرب الشاب يوليان ناغلسمان (37 عاماً) على التوليفة الأكثر توهجاً وبريقاً وتناغماً في السنوات الأخيرة.

المنتخب الألماني اكتسح ضيفه البوسنة والهرسك بسباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب يوروبا بارك بفرايبوغ السبت، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

وبذلك خاض الألمان 5 مباريات في التحدي القاري، حققوا الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراة، وسجل الهجوم الألماني 17 هدفاً (الأعلى في جميع المجموعات ) واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط، وحصدوا 13 نقطة.

وسجل سباعية الألمان جمال موسيالا في الدقيقة (2) وتيم كليندينست (23، 79) وكاي هافيرتز (37) وفلوريان فيرتو (50، 57) وليروي ساني (66).

وبتلك النتيجة ضمنت ألمانيا التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة الثالثة بعدما رفعت رصيدها إلى 13 نقطة، بيتما تجمد رصيد البوسنة عند نقطة واحد متذيلة الترتيب لتهبط إلى المستوى الثاني، وفقاً لتقرير موقع "كورة" الذي رصد تفاصيل اللقاء.

افتتاح التسجيل مبكراً

افتتحت ألمانيا التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية، بعدما ارتقى موسيالا لعرضية من الجانب الأيمن عبر كيميتش، مسددا رأسية متقنة سكنت الشباك.

وعادت ألمانيا للمحاولة من جديد في الدقيقة 17، بارتقاء هافيرتز لعرضية من روديجر، مسددا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

ونجحت ألمانيا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 23، بعدما سدد أندريش كرة أرضية من على حدود المنطقة، لمست قدم كليندينست وسكنت الشباك.

وأهدر هافيرتز فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 25، بمتابعته لعرضية من كيميتش، مسددا رأسية قوية تألق فاسيلج في التصدي لها.

وبحث موسيالا عن تسجيل الثنائية، بتسديدة مقوسة مميزة من على حدود المنطقة في الدقيقة 32، مرت بقليل إلى جوار القائم.

ولم تتأخر ألمانيا، وأضافت الهدف الثالث في الدقيقة 37، بعدما مرر فيرتز كرة سحرية لهافيرتز لينفرد بفاسيلج ويسدد كرة سكنت الشباك.

وكادت ألمانيا تضيف الرابع، بتمريرة مميزة من موسيالا لهافيرتز داخل المنطقة في الدقيقة 42، لينفرد بفاسيلج ويسدد كرة أرضية تألق الحارس في التصدي لها.

وبخطأ فادح من كيميتش في إعادة الكرة للوراء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، خطف ديميروفيتش الكرة ومررها لجيجوفيتش لينفرد بالحارس ويسدد كرة أرضية تصدى لها بومان، لينتهي الشوط الأول بتقدم الألمان 3-0.

الشوط الثاني.. "الرعب يستمر"

ومع بداية الشوط الثاني، أضافت ألمانيا الهدف الرابع في الدقيقة 50، من ركلة حرة على حدود المنطقة نفذها فيرتز بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وتواصل مهرجان الأهداف بتسجيل ألمانيا الهدف الخامس في الدقيقة 57، بعدما سدد هافيرتز كرة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس، وتابعها فيرتز بسهولة داخل منطقة ال6 ياردة موقعا على الثنائية الشخصية له في اللقاء.

ولم تتوقف شهية الألمان عند هذا الحد، حيث انطلق ساني في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء وانفرد بفاسيلج مسددا كرة أرضية تألق الحارس في التصدي لها في الدقيقة 64.

وعوض ساني سريعا ما أهدره بإضافة الهدف السادس في الدقيقة 66، بتلقيه تمريرة من هافيرتز ليدخل منطقة الجزاء ويتلاعب بباريسيتش قبل أن يسدد كرة لمست أصابع فاسيلج وسكنت الشباك.

واستمرت أهداف ألمانيا بتوقيع كليندينست على الهدف السابع في الدقيقة 79، بمتابعته لعرضية من روديجر داخل المنطقة، مسددا كرة مباشرة سكنت الشباك.

وسلمت شباك البوسنة من أي أهداف في الدقائق التالية، لينتهي اللقاء بفوز ألمانيا (7-0).

هولندا تعاقب المجر برباعية

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلبت هولندا على ضيفتها هنغاريا برباعية دون رد تناوب على تسجيلها فاوت فيخهورست من ضربة جزاء، كودي خاكبو من ضربة جزاء أيضا، دينزل دومفريس وتيون كوبمينرس في الدقائق 21، 45، 64 و86 تواليا.

ورفعت هولندا رصيدها إلى ثماني نقاط لتتأهل رسميا إلى ربع النهائي في وصافة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد هنغاريا عند خمس نقاط في المركز الثالث.