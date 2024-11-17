شكرا لقرائتكم خبر عن علي العربي: عرض فيلم أرزة بمهرجان القاهرة يعد تتويجًا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عرض الفيلم المصري اللبناني "أرزة"، الذي ينافس ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان، بعد سلسلة من المشاركات الدولية والعالمية في المهرجانات السينمائية المختلفة، أبرزها ترشيحه لتمثيل لبنان في منافسات "الأوسكار"، تكريما لإظهاره روح الصمود للشعب اللبناني.

ويحكي الفيلم قصة "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى، ويسلط الضوء بشكل كبير على صمود السيدة اللبنانية ومواجهتها لكل الصعاب التي تقابلها، وتأثير الظروف الاقتصادية والثورات والحروب على أجيال مختلفة داخل الفيلم، وهو بطولة دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، وعدد من ضيوف الشرف، إخراج ميرا شعير، وتأليف كل من فيصل شعير ولؤي خريش، ووضع الموسيقى التصويرية له الفنان هاني عادل.

وعن كواليس العمل، أشار علي العربي منتج الفيلم في حديثه لـ"الخليج 365" أن أرزة مشروع مهم جدًا بالنسبة له، فهو فيلم عائلي يحكي عن السيدة اللبنانية بقوتها وأبعاده الاجتماعية مهمة جدًا"، متابعًا: "أكثر مشروع أخدنا قرارًا سريعًا لعمله، حوالي 24 ساعة فقط وتحمسنا للغاية له، لأننا جميعا نتعلم من السينما اللبنانية، واستمتعت كثيرا به".



وعن عرض الفيلم داخل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، قال: "مهرجان القاهرة من أهم المهرجانات الموجودة في المنطقة، ووجود فيلم أرزة به يعد تتويجا للفيلم، وكلنا متحمسون للغاية لعرض الفيلم داخل المهرجان، قبل عرضه تجاريا في السينمات المختلفة خلال الفترة المقبلة".