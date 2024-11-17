شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي ويوسف سليمان يخوضان نهائي كأس ماليزيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الثنائي المصري، أمينة عرفي ويوسف سليمان، اليوم الأحد، منافسات نهائي كأس ماليزيا للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 12 إلى 17 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتلتقي أمينة عرفي مع الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام، بينما يواجه يوسف سليمان نظيره الماليزي إيان يو انجي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.