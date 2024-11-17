شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة بالمهرجان المصري الأمريكي: فخورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة جيهان الشماشرجي عن سعادتها بعد نيلها جائزة أفضل ممثلة فى المهرجان المصري الأمريكي للسينما وذلك عن فيلم "أقولك لك على سر" كما حرصت على توجيه الشكر للمخرج على بدرخان بعد تقديمه للجائزة لها .

تعيش جيهان الشماشرجي حالة نجاح كبيرة على مدار ٢٠٢٤ اخرها بالمشاركة ببطولة فيلم الهوى سلطان مع منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر.

الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء. ويجسد أحمد داود دور مهندس يُدعى علي.