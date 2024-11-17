زيلينسكي يدعو لإنهاء الأزمة دبلوماسياً في 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يريد إنهاء الحرب مع روسيا في 2025 بالوسائل الدبلوماسية، في مقابلة نُشرت أمس، معتبراً أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد السلام على الإطلاق.

وتحدث زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه إذاعة أوكرانيا عن وضع «معقد للغاية» على الجبهة الشرقية، حيث يحرز الجيش الروسي تقدماً سريعاً أمام الجيش الأوكراني، وقال «من جانبنا، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان انتهاء هذه الحرب العام المقبل، علينا أن ننهيها بالوسائل الدبلوماسية، وأعتقد أن هذا مهم جداً».

ورداً على سؤال حول الشروط التي يجب توفرها لبدء المفاوضات، اعتبر الرئيس الأوكراني أن ذلك ممكن في «حال لم تكن أوكرانيا وحدها مع روسيا» وإذا كانت قوية، في نداء ضمني لحلفائها الغربيين.

وأوضح زيلينسكي «إذا لم نتحدث سوى مع بوتين، ووجدنا أنفسنا في الظروف الحالية، غير مدعومين ببعض العناصر المهمة، أعتقد أن أوكرانيا ستكون الخاسرة في هذه المفاوضات»، مشيراً إلى أن هذا لن يؤدي إلى نهاية عادلة للحرب التي بدأت في فبراير 2022.

وتخشى كييف أن تفقد دعم الولايات المتحدة الضروري لجيشها الذي يواجه صعوبات على الجبهة، بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. ولطالما انتقد الرئيس المنتخب المساعدات التي تقدمها بلاده لأوكرانيا، مؤكداً أن بإمكانه وقف الحرب خلال «24 ساعة» دون أن يكشف عن تفاصيل خطته.

ويخشى زيلينسكي أن يُجبر على مفاوضات غير مواتية لأوكرانيا التي نددت أمس الأول بأول اتصال هاتفي منذ أكثر من عامين بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي.

واعتبر الرئيس الأوكراني أن التحدث مع بوتين يفسح المجال لمختلف الاحتمالات.

إلا أن الموقفين الروسي والأوكراني متعارضان، فكييف ترفض التنازل عن الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي، فيما تعتبر موسكو ذلك شرطاً.

أكد بوتين خلال اتصاله مع شولتس أن أي اتفاق سلام مع أوكرانيا يجب أن يعكس الواقع الجديد على الأرض، بحسب الكرملين.

وفي مقابلته أمس، أكد الرئيس الأوكراني أن نظيره الروسي لا يريد السلام على الإطلاق.

كما رأى زيلينسكي أن «الوضع في الشرق معقد حقا».

وأوضح الرئيس الأوكراني أن الجيش الروسي يتقدم أمام القوات الأوكرانية لأن التزود بالأسلحة والمجندين الجدد «بطيء». إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت السيطرة على قريتين جديدتين في منطقة دونيتسك.