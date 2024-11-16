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المشهداني والجبوري يبحثان أهمية تفعيل دور البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان، "ستقبل الدكتور قتيبة الجبوري في مقر إقامته في بغداد الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي وحضر اللقاء الأستاذ ثابت العباسي رئيس تحالف الحسم الرطني والدكتور أحمد عبد الله الجبوري رئيس حزب الجماهير الوطنية"، مضيفا "قدم الحاضرون تهانيهم للمشهداني بمناسبة تسنمه منصب رئاسة مجلس النواب العراقي".
وتناول اللقاء بحسب البيان "أهمية تفعيل دور مجلس النواب وتشريع قوانين تمس حياة المواطن العراقي، لاسيما قانون العفو العام وعدم تفريغه من محتواه ليشمل جميع الفئات المظلومة".
كما تمت مناقشة "موضوع الانتخابات البرلمانية القادمة وضرورة التهيئة السياسية والحكومية لضمان نجاحها".
ونقل البيان عن المشهداني تأكيده، أن "منصب رئاسة البرلمان سيكون الخيمة الجامعة للجميع من أجل بداية صحيحة تقود الى تطلعات وآمال الشعب العراقي".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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