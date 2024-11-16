برشاقة مميزة.. ستيفاني عطالله تتالق بلوك رياضي و تبرز أنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله بأخر إطلالة لها على المتابعين من خلال مجموعة صور من دبي شاركتها عبر حسبها الخاص، ظعرت فيها برشاقة مميزة و انوثة بارزة، حيث كانت ترتدي كروب توب باللون الأبيض من دون اكمام، مع شروال رياضي ضيق، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، إحتفلت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله بعيد ميلادها أمس، وشاركت الجمهور عدة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بأجواء عائلية مميزة برفقة خطيبها الفنان اللبناني زاف ووالديها.

وعلقت ستيفاني على المنشور متمنية السلام للبنان، وقالت: "في كل عام عندما أطفئ شموع عيد ميلادي أتمنى السعادة؛ هذا العام أتمنى السلام. بالمناسبة، هذه كرواسون لذيذة خالية من القمح ومصنوعة في المنزل، لقد اخترقنا الوصفة لجعلها قريبة من تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الغلوتين. ملاحظة: بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فأنا مصابة بمرض سيلياك، ولا يمكنني تناول الغلوتين على الرغم من أنني أحبه".

