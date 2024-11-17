مسؤول حكومي: طلبة المدارس في شمال حجة محرومون من مناهج التعليم

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة حجة عبدالله الحيراني، إن مئات الطلاب الملتحقين بالمدارس لا يجدون منهجًا دراسيًا منذ العام الماضي، في ظل انعدام المناهج الدراسية في المناطق المحاصرة، شمال محافظة حجة.

وأوضح الحيراني في تصريح لقناة "يمن شباب" أن المدارس في شمال حجة تفتقد بشكل كبير للمهج الدراسي، مشيرا إلى أن معظم المناهج المدرسية القديمة التي كانت تعتمد عليها المدارس في الأعوام السابقة أتلفت من قبل مليشيا الحوثي.

ودعا الحيراني الجهات المختصة إلى بذل مزيدا من الجهود لدعم العملية التعليمية وتوفير المنهج الدراسي لمئات الطلاب، بعد وصول بعض الكتب المدرسية بصعوبة عبر البحر بصعوبة إلى مناطق شمال حجة من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد أن حرب وحصار مليشيا الحوثي للمنطقة سبب في انعدام الكتب المدرسية، وانهيار العملية التعليمية في مناطق شمال محافظة حجة.