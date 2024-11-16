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شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. هيئة فنون العمارة تعلن مبادرتين مع جهات دولية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم، عن إطلاق مبادرة التطوير المهني المستمر (CPD) بشراكة استراتيجية مع المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (RIBA)، والتعاون مع منظمة المعماريين الفرنسيين بالخارج (AFEX) لتنظيم برنامج تدريبي يتيح للمواهب السعودية فرصًا متميزة للتدريب واكتساب الخبرات العملية مع شركات معمارية رائدة في فرنسا، وذلك خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024.
وأوضحت أن الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة لتعزيز التميز في قطاعات العمارة والتصميم، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة بهدف تطوير القطاع وتمكين القدرات المحلية.
كما بيّنت أن إطلاق البرنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة المعماريين الفرنسيين بالخارج (AFEX) يأتي في إطار السعي لتعزيز التميز في قطاعات العمارة والتصميم وتوفير فرص تدريبية للمواهب السعودية لاكتساب خبرات قيمة دوليًا مع شركات معمارية رائدة في فرنسا.
وتعد الجهود التي تقودها الهيئة جزءًا من استراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاع، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تؤكد التزامها بتطوير بيئة متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في المملكة، ما يسهم في جعل مكانتها في طليعة المشهد الإبداعي العالمي ومركزًا رائدًا في مجال العمارة والتصميم، وجعلها وجهة تحظى بتقدير دولي يعكس تميز الممارسين السعوديين في شتى مجالات القطاع.
وأوضحت أن الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة لتعزيز التميز في قطاعات العمارة والتصميم، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة بهدف تطوير القطاع وتمكين القدرات المحلية.
مبادرة التطوير المهنيوأشارت إلى أن مبادرة التطوير المهني المستمر (CPD) تقدّم برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى دعم وتشجيع ممارسي القطاع على تحسين وتطوير مخرجاتهم المهنية من خلال تقديم ساعات تعليمية منتظمة لكل ممارس في القطاع سنويًا عبر التعليم المنتظم وغير المنتظم؛ لإثراء المعرفة وتعزيز الخبرات، داعيةً المهتمين بالبرنامج للتسجيل من هنا.
كما بيّنت أن إطلاق البرنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة المعماريين الفرنسيين بالخارج (AFEX) يأتي في إطار السعي لتعزيز التميز في قطاعات العمارة والتصميم وتوفير فرص تدريبية للمواهب السعودية لاكتساب خبرات قيمة دوليًا مع شركات معمارية رائدة في فرنسا.
العمارة والتصميمكما وقّعت هيئة فنون العمارة والتصميم، خلال المعرض الذي اختتمت أعماله أمس، مذكرة تفاهم مع شركة للتطوير العمراني، تتضمن التعاون في مجال التدريب والتطوير المهني للمعماريين والمصممين، وتنظيم ورش عمل مع الخبراء في العمارة والتصميم، ورعاية المسابقات والجوائز والمؤتمرات والملتقيات والمحاضرات المتعلقة بقطاع العمارة والتصميم، وفقًا للوائح والإجراءات المعمول بها، فضلًا عن تطبيق قيم ومبادئ ميثاق الملك سلمان العمراني ضمن المشاريع المستقبلية.
وتعد الجهود التي تقودها الهيئة جزءًا من استراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاع، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تؤكد التزامها بتطوير بيئة متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في المملكة، ما يسهم في جعل مكانتها في طليعة المشهد الإبداعي العالمي ومركزًا رائدًا في مجال العمارة والتصميم، وجعلها وجهة تحظى بتقدير دولي يعكس تميز الممارسين السعوديين في شتى مجالات القطاع.