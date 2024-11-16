شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. هيئة فنون العمارة تعلن مبادرتين مع جهات دولية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية