شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وتونس تبحثان فرص الاستثمار في الصناعة والنقل واللوجستيات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية التونسية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بالعاصمة التونسية اليوم، وزير النقل التونسي رشيد عامري.وخلال اللقاء، بحثَ آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.كان وقّع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ بالعاصمة التونسية اليوم، مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.