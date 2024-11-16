انت الان تتابع خبر الأعرجي: سنعمل بكل قوة لإنجاح دور العراق بتهدئة الأوضاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأعرجي في تغريدة على موقع "أكس"، إن "العراق بشعبه وحكومته قوي ومتماسك، وبقواتنا العسكرية بتشكيلاتها المختلفة، حافظنا ونحافظ على بلدنا وشعبنا".

‏وأضاف "نؤكد مجدداً الموقف العراقي الرافض لإستخدام الأراضي والأجواء العراقية، منطلقاً للاعتداء على أي دولة"، مردفا "سنعمل بكل قوة وجهد لإنجاح دور العراق البارز في تهدئة الأوضاع وعدم الذهاب نحو التصعيد وجر المنطقة إلى أتون الحرب الشاملة".

‏وتابع "نذكر المجتمع الدولي بواجباته الإنسانية والأخلاقية، وضرورة توحيد الجهود واستخدام كل وسائل الضغط لإنهاء الحرب على غزة ولبنان، ومعالجة تبعاتها الكارثية".