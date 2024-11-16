بالصور- هنا شيحة تعبر عن فخرها بإبنها آدم بعد تخرجه في أجواء من الفرح

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هنا شيحة مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من حفل تخرج إبنها أدم بأجواء من الفرح.
و علقت هنا على المنشور معبرةً عن حبها و فخرها بإبنها قائلةً: "لحظة فخر كبيرة في حياتي كلها، ساحقة وعاطفية جدًا، أتذكر كل رحلة آدم، منذ أن كنت طفلاً صغيراً حتى هذه اللحظة..محادثاتنا، ذكرياتنا، معاركنا،ومع ذلك، فإن حبنا يتغلب دائمًا على صراعاتنا، وأنا فخورة جدًا بأن أكون أمك، وأن أكون العمود الفقري لك، والسند والمعيل الأول..لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا، شاكرًا لرحلتنا، شكرًا لك يا آدم لكونك ابني، شمس حياتي كلها ..أنت تعطي معنى لكل ما أفعله في الحياة.. أنت أكبر إنجازاتي في الحياة،أحبك يا ابني".
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