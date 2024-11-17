غلاف مجلة كان بداية الشعلة بين ميغان ماركل والعائلة المالكة البريطانية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 10:20 مساءً - عند الزواج من أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، من المعروف أن القاعدة الأكثر أهمية هي عدم التحدث إلى الصحافة حول خصوصيات العلاقات، وأن يكون الحديث بحساب شديد، وليس كُل ما يحدث داخل القصر يُقال، وهذا ما تم نصه جيدًا على ميغان ماركل عند ارتباطها بالأمير هاري، وعندما أتيحت لها الفرصة لإجراء مقابلة مع مجلة فانيتي فير Vanity Fair في يوليو 2017، تم الاتفاق بعناية على النهج الذي سوف تسير عليه المقابلة، ولكن ما حدث كان عكس ذلك، وكانت هذه المقابلة أول شعلة في دائرة خلافات دوقة ساسكس مع القصر الملكي.

بداية غضب القصر الملكي على ميغان ماركل

طُلب من ميغان ماركل، البالغة من العُمر، 43 عامًا، الابتعاد تمامًا عن الموضوعات المثيرة للجدل مثل السياسة، والعنصرية، وكان الأهم من ذلك الحفاظ على خصوصية علاقتها مع الأمير هاري، والتي كانت قد بدأت عام 2016.

ومع ذلك، أُصدر إعلان تشويقي لغلاف المجلة يحمل عنوان "Wild About Harry"، وكان تركيز الحوار على علاقة ميغان بالأمير، بدلاً من عملها كممثلة وناشطة، ما أصاب القصر بالذهول، وهذا ما كشفته صحيفة "The daily mail" البريطانية في تقرير حديث.

واعتبر القصر أن ما حدث علامة تحذير على أن ميغان مستعدة ليس فقط لتجاهل البروتوكول الملكي، بل لرميه من النافذة تمامًا، فقد تحدثت بشكل موسّع عن قصة حبها مع الأمير هاري.

بعد رؤية الغلاف، قامت الدوقة بالاتصال هاتفيًا بشركة العلاقات العامة الخاصة بها، وأخبرتهم وهي في حالة هيستيرية عن غضب القصر، بينما اعترضت أيضًا بسبب أن العنوان الرئيسي كان عنصريًا، وذلك بسبب تشابهه مع أغنية في فيلم يعود لعام 1939 كانت ضد أصحاب البشرة السمراء، وفقًا للمؤلفين الملكيين.

وقتها تنبأ المحللون الملكيون أن هذا اللقاء أظهر أن ميغان ستفعل ما تريد، ولن تكون مقيدة بالبروتوكول الملكي.

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مقابلة Vanity Fair لعام 2017

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نظم كيلي توماس مورغان، شريك في شركة العلاقات العامة التابعة لميغان "Sunshine Sachs"، المقابلة التي أجراها سام كاشنر، محرر في مجلة Vanity Fair، وتم إخبار السيد كاشنر ​​أن ميغان تخضع لأوامر صارمة من هاري والعائلة المالكة وشركة العلاقات العامة التابعة لها، للابتعاد عن الموضوعات الشائكة.

أجريت المقابلة في منزل ميغان، وكان السيد كاشنر منزعجًا عندما علم أنه طُلب من ميغان أن تكون حذرة فيما تقوله له، ورغم ذلك صمم على توجيه أسئلة بخصوص هاري، وردت ميغان بشجاعة: "نحن نعيش حالة حب قوية، وأنا متأكدة أنه سيأتي الوقت المناسب لنروي قصصنا الخاصة للجمهور".

وعندما سُئلت عن شعورها تجاه الموجة الإعلامية التي اندلعت بعد الكشف عن علاقتهما، أجابت ميغان: "أن هذه الفترة لها تحدياتها، وفي بعض الأيام تكون موجة الهجوم أشد من غيرها. لن أنكر أنه كان غريبًا بالنسبة لي الطريقة التي تغيرت بها الأمور ومعاملة الناس لي، ولكن أحرص دائمًا على التماسك ودعم هاري".

وأضافت: "في نهاية المطاف الأمر بسيط، نحن شخصان سعيدان ونعيش حالة الحب".

وكشفت ميغان أنها تحاول عدم قراءة الأخبار التي تكتب عنها من قبل الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت: "أحاول جاهدة أن ابتعد عن الضوضاء ومن حولي يدعموني في ذلك".

وأضافت: "لم يتغير شيء عني. ما زلت نفس الشخص الذي أنا عليه".

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طلب ميغان بحذف تصريحاتها عن هاري

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تم إصدار نسخ ما قبل النشر من طبعة سبتمبر 2017 من فانيتي فير لوكالة ميغان للعلاقات العامة وقصر باكنغهام، وتم تسريبها وقتها.

مثل الرعد، أثارت المقابلة ردود فعل قوية، وقيل حينها أن ميغان قد استخدمت علاقتها مع هاري للترويج لنفسها، وعلى الفور طلبت ميغان بحذف الجزء المتعلق بهاري من اللقاء.

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ميغان تكسر "الصمت المحكم"

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منذ هذا اللقاء، وظلت ميغان تكسر القواعد الملكية تباعًا-وفقًا لما تنبأ به المحللون الملكيون- وتكرر هذا تباعًا في مقابلتها مع أوبرا، وبعدها في سلسلة Netflix، وفي العديد من المقابلات.

وقالت المعلقة الملكية دانييلا إلسر: "إن ميغان كسرت في المقابلة قالب "الصمت المحكم" للقصر الملكي، لقد حطمت القواعد بأناقة إلى قطع صغيرة. لقد كان ينبغي على رجال البلاط الملكي إيلاء اهتمام أكبر بكثير لتلك المقابلة التي نشرتها المجلة في عام 2017"، وزعمت أن قصة غلاف المجلة كانت "أول إشارة رئيسية أن ميغان ستكون مستقلة".

واختتمت قائلة: "دخلت ميغان إلى القصر ليس ككتاب مفتوح بقدر ما كانت قصة مميزة في مجلة لامعة".

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