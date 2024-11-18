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القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم In Camera على تصفيق حار بعد الانتهاء من عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ قليل، العمل الذى يقوم ببطولته النجم المصرى العالمى أمير المصرى.

وشكر أمير المصري الحضور قائلا: "أنا فخور أنى فى وسط أهلى وأصحابى وأنه ده هيبقى آخر مهرجان للفيلم، الفيلم مختلف جدا وأول مرة أعملها وفخور جدا بوجودى فى الفيلم".

كما توجه مخرج العمل نقاش خالد بالشكر للحضور قائلا: "شكرا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي، هذه ميزة كبيرة لعرض العمل هنا، وكرمكم الكبير فى استقبالي، وكان هذا فخر كبير العمل مع امير المصري، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالفيلم".

وتدور أحداث فيلم In Camera حول ممثل شاب يمر بسلسلة من تجارب التمثيل الفاشلة، باحثاً عن فرصة لتحقيق حلمه، لكنه يواجه رفضاً مستمراً، مما يدفعه لخوض رحلة لاكتشاف دوره الجديد فى الحياة. الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد فى أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى بطولته إلى جانب أمير المصرى كل من نبهان رضوان، رورى فليك بيرن.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس."FIAPF".

أمير المصري يشكر حضور فيلمه In Camera بعد الانتهاء من عرضه