فاليري أبو شقرا في أحدث ظهور مع أولادها وتكشف للمرة الأولى عن ملامح وجه ابنها بوضوح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 11:50 مساءً - شاركت ملكة جمال لبنان السابقة الممثلة فاليري أبو شقرا متابعيها أحدث صور لها برفقة أولادها الثلاثة، توأمها تمار وجاسمين وابنها الذي كشفت عن ملامح وجهه بوضوح للمرة الأولى، بعدما كانت تنشر صورها معه من دون أن تظهر ملامحه عن قرب أو وهي تحمله بين ذراعيه من الخلف من دون أن يبرز وجهه للكاميرا.

فاليري أبو شقرا وأطفالها في لقطات محببة



وظهرت فاليري أبو شقرا وهي تستمتع بوقتها مع أطفالها على البحر. وجاءت إطلالتها طبيعية من دون ماكياج، متوسطة ابنتيها تمار وجاسمين وهما تتناولان الفاكهة. ونشرت أيضاً صورة لها مع ابنتيها وهي تلتقط الصور لهما بهاتفها. بالاضافة لنشرها صورة منفردة لطفلها التقطت عن قرب للمرة الأولى أظهرت ملامحه بوضوح. ووثقت صورة لطفلتيها وهما تطعمان شقيقهما الفاكهة في لقطة محببة بشكل لافت، وصورة لزوجها رجل الأعمال زياد عمار وهي يسير على الشاطىء برفقة طفلتهما.

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فاليري أبو شقرا أم لثلاثة أطفال



وكانت فاليري أبو شقرا أعلنت في يناير الفائت عن ولادة طفلها الثالث من دون أن تذكر أي تفاصيل تتعلق بنوع المولود أو الاسم الذي ستطلقه عليه. وكانت قد رزقت في يوليو من العام 2021 بتوأمها جاسمين وتمار وشاركت حينها جمهورها الصور الأولى لها مع زوجها رجل الأعمال زياد عمار مع طفلتيهما من غرفة الولادة، وكانت تحتضنهما وتقبلهما سعيدة. وعلقت حينها على الصورة: "نعمتان صغيرتان". وتزوجت من رجل الأعمال زياد عمار في أغسطس من العام 2020 وفي يوليو 2021 رزقت بتوأمها هما جازمين وتمار.

نبذة عن فاليري أبو شقرا

وكانت فاليري أبو شقرا اختيرت ملكة جمال لبنان في العام 2015. وحمل لها هذا العام بشرى عالمية سارة حين اختيرت ضمن الـ5 الأوائل في مسابقة جمال العالم التي جرت في الصين. وكانت على مقربة من اللقب إذ حلت في المرتبة الرابعة. كما اختارها موقع "غلوبال بيوتيز" الإلكتروني العالمي كصاحبة "أجمل وجه في العالم" -(وكان رشحها الموقع قبل المسابقة للفوز باللقب)- وعلى لقب وصيفة الجمال في العالم والأجمل في قارة آسيا. وبالاضافة لهذه الألقاب الجمالية العالمية، نالت فاليري أبو شقرا لقباً فنياً بتتويجها نجمة في عالم الدراما حيث لمعت نجوميتها في العديد من المسلسلات منها: "عشرة عبيد صغار، الهيبة العودة، ما فيي بجزئيه الأول والثاني، لا حكم عليه، من إلى". وقدمت "برنامج بروجكت رانواي" الشرق الأوسط في موسمه الثاني.

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