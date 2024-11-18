شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين والفيشاوي ونور النبوي يحضرون فيلم "In Camera" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

حضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء للفيلم البريطاني "In Camera" للنجم أمير المصري، يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 في قسم عروض خاصة خارج المسابقة، منهم الهام شاهين، لبلبة، أحمد الفيشاوي، سمية الألفي، كريم منصور، نيقولا معوض، نور النبوي، وغيرهم.

وتدور أحداث فيلم In Camera حول ممثل شاب يمر بسلسلة من تجارب التمثيل الفاشلة، باحثاً عن فرصة لتحقيق حلمه، لكنه يواجه رفضاً مستمراً، مما يدفعه لخوض رحلة لاكتشاف دوره الجديد في الحياة. الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير المصري كل من نبهان رضوان، روري فليك بيرن.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



احمد الفيشاوى



احمد الفيشاوي وابنة خاله سمية الالفي



احمد الفيشاوي وسمية الالفي



احمد الفيشاوي يقبل راس ابنة خاله سمية الالفي



احمد الفيشاوي



الفنان نور النبوي



الفنانة الهام شاهين



المخرجة زينة عبد الباقي



النجم امير المصري



الهام شاهين



امير المصري ووالده وشقيقه



امير المصري



سمية الالفي واحمد الفيشاوي



كريمة منصور



لبلبة



نور النبوي