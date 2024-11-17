الخليج اليوم .. شاب يمني يقتل والديه وشقيقه.. ويتصل بالثالث لإبلاغه

في جريمة مروعة، أقدم شاب يمني في العشرينيات من عمره على قتل أربعة من أفراد أسرته بأحد أحياء العاصمة صنعاء، في ظروف لا تزال غامضة.

وأفاد سكان محليون بأن الشاب، ويدعى بلال علي عبده القحطاني، أقدم الجمعة على قتل والديه المسنين وشقيقه وشقيقته، في منزلهم في منطقة "قاع القيضي" بصنعاء، في أحدث جرائم العنف الأسري المتصاعدة بشكل ملحوظ في اليمن الذي يعاني من حرب مستمرة منذ عشرة أعوام.

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