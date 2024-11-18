زيلينسكي عن ضربات بعيد المدى على روسيا: الصواريخ ستتحدث عن نفسها

اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الصواريخ "ستتحدث عن نفسها"، وذلك بعد تقارير عن منح واشنطن كييف الموافقة على تنفيذ ضربات في عمق روسيا بصواريخ أميركية الصنع.

واوضح زيلينسكي "اليوم، يقول كثيرون في وسائل الإعلام إننا حصلنا على إذن لاتخاذ الإجراءات المناسبة. لكن الضربات لا تتم بالكلمات. مثل هذه الأشياء لا يُعلن عنها. الصواريخ ستتحدث عن نفسها".

وكشف مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع على القرار في وقت سابق اليوم الأحد عن التحول الكبير في سياسة واشنطن تجاه الصراع الأوكراني الروسي.