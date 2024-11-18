"LBCI": لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وهوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء

أفادت معلومات للـ"LBCI"، بأن "لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني".

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