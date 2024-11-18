فون دير لايين: أوكرانيا يمكنها التعويل على الاتحاد الأوروبي بعد الهجمات الروسية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن أوكرانيا يمكنها التعويل على الاتحاد الأوروبي بعد الهجمات الروسية الرهيبة التي استهدفت شبكتها لتوزيع الطاقة وخلفت عشرة قتلى.

واوضح فون دير لايين في مقابلة مع قناة "غلوبو نيوز" البرازيلية، "لقد رأينا الهجمات الرهيبة التي شنتها روسيا هذه الليلة على أوكرانيا".

وأضافت من ريو دي جانيرو عشية مشاركتها في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها البرازيل، "نقف إلى جانب أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا. تستطيع أوكرانيا التعويل علينا".

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "أوكرانيا تحتاج ‘لى مزيد من الدفاعات الجوية وفي شكل فوري". وأضاف "إنها الأولوية التي سأعرضها أمام وزراء" خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الاثنين في بروكسل.

وتابع بوريل أن "روسيا شنت اليوم هجوما كبيرا بالصواريخ والمسيّرات، وأرهبت المدنيين في مختلف أنحاء أوكرانيا، واستهدفت خصوصا منشآت الطاقة بما فيها النووية مع اقتراب الشتاء".

وتعرضت شبكة الطاقة الأوكرانية الضعيفة أساسا، لهجوم روسي "واسع" الأحد، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة حوالى عشرين شخصا في كل أنحاء البلاد، وفق ما أعلنت السلطات.

وتأتي هذه الضربات فيما تخشى أوكرانيا التي تواجه صعوبات على جبهة القتال، خسارة الدعم الأميركي مع إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.