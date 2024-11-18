وزارة الصحة: استشهاد ٤ وإصابة ١٤ في غارة رأس النبع واستشهاد شخصين وإصابة ٢٢ في غارة مار الياس

حصيلة نهائية لغارة العدو الإسرائيلي على رأس النبع وحصيلة محدثة لغارة العدو على مار الياس

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على رأس النبع أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد أربعة أشخاص من بينهم امرأة وإصابة أربعة عشر آخرين بجروح من بينهم طفلان".

كذلك أعلن المكتب، عن "حصيلة محدثة ثانية للغارة الإسرائيلية المعادية على مار الياس فقد أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة اثنين وعشرين آخرين بجروح".