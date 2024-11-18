نقلت وكالة تاس للأنباء عن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي فلاديمير جباروف قوله إن "قرار واشنطن السماح لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ أميركية بعيدة المدى قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة وسيلقى ردا سريعا".
وكشف مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع على القرار في وقت سابق اليوم عن التحول الكبير في سياسة واشنطن تجاه الصراع الأوكراني الروسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: سماح أميركا لأوكرانيا باستهداف عمق روسيا قد يشعل حربا عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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