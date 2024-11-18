مسؤول روسي: سماح أميركا لأوكرانيا باستهداف عمق روسيا قد يشعل حربا عالمية

نقلت وكالة تاس للأنباء عن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي فلاديمير جباروف قوله إن "قرار واشنطن السماح لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ أميركية بعيدة المدى قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة وسيلقى ردا سريعا".

وكشف مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع على القرار في وقت سابق اليوم عن التحول الكبير في سياسة واشنطن تجاه الصراع الأوكراني الروسي.