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مسؤول روسي: سماح أميركا لأوكرانيا باستهداف عمق روسيا قد يشعل حربا عالمية

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مسؤول روسي: سماح أميركا لأوكرانيا باستهداف عمق روسيا قد يشعل حربا عالمية

نقلت وكالة تاس للأنباء عن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي فلاديمير جباروف قوله إن "قرار واشنطن السماح لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ أميركية بعيدة المدى قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة وسيلقى ردا سريعا".

وكشف مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع على القرار في وقت سابق اليوم عن التحول الكبير في سياسة واشنطن تجاه الصراع الأوكراني الروسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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