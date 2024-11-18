يديعوت أحرونوت: قادة الأجهزة الأمنية يرون أن على إسرائيل إبداء مرونة في موقفها التفاوضي لإعادة الاسرى

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى ان قادة الأجهزة الأمنية يرون أن على إسرائيل إبداء مرونة في موقفها التفاوضي لإعادة الاسرى من قطاع غزة، وان عدم مرونة المواقف الإسرائيلية يعني التنازل عن حياة من بقي من الاسرى على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة العبرية بان قادة الأجهزة الأمنية على قناعة أن حماس لن تتنازل عن إنهاء الحرب وانسحاب الجيش من غزة، وتقديرات الأجهزة الأمنية أن من بين المختطفين الـ 101 بقي 51 على قيد الحياة، واوضحت بان محاولة قادة الأجهزة الأمنية تحريك ملف الاسرى نابع من خشيتهم على حياة الـ51 الأحياء.

ولفتت الى ان الوزراء بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير وجدعون ساعر يشاركون في الاجتماعات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لبحث تحريك ملف المفاوضات.