أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي على قرى قضاء صور اليوم أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد أحد عشر شخصا وإصابة ثمانية وأربعين آخرين".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: استشهاد ١١ شخصا وإصابة ٤٨ آخرين حصيلة غارات العدو الإسرائيلي على قرى قضاء صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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