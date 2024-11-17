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الخليج اليوم .. الحوثيون يعلنون شن عملية على "هدف حيوي" في إيلات بإسرائيل

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، مساء السبت، إن قوات الحوثي هاجمت "هدفاً حيوياً" في ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر "بعدد من الطائرات المسيرة". وأشار سريع إلى أن العملية "حققت أهدافها بنجاح".

 

وشنت الجماعة المسلحة عشرات الهجمات على الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر بالتزامن مع الحرب في غزة.

 

وأضاف سريع أن هذه العمليات "لن تتوقف إلا بوقف" القصف على غزة، و"رفع الحصار" عن غزة، ووقف إطلاق النار في لبنان.

 

وقد أدت هجمات الحوثيين إلى قلب التجارة العالمية رأساً على عقب بإجبار الشركات المالكة للسفن على تغيير مسارها بعيداً عن مضيق باب المندب الحيوي المؤدي إلى قناة السويس، كما أدت إلى ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا منذ فبراير.

 

وفي 31 أكتوبر 2023، كانت الجماعة الحوثية قد أعلنت للمرة الأولى استهداف إسرائيل بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ. وفي فترات لاحقة، تحدثت الجماعة لأكثر من مرة عن استهدافها مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أعلنت الأخيرة اعتراضها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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