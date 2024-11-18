شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للأونروا في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت رابطةُ العالم الإسلامي بأشدِّ العبارات- مواصلة قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلية استهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) ومنشآتها والعاملين فيها، وآخرها قصف مدرسة أبوعاصي في قطاع غزَّة.



وحَمّلَ الأمين العام للرابطة، رئيسُ هيئة علماء المسلمين،الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ‏في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، قُوَّات حكومة الاحتلال الإسرائيلية مسؤوليَّة تكرار هذه الجرائم التي تُرتَكَب بحقِّ المدنيين العُزَّل والعاملين في المنظَّمات الإنسانية والإغاثية.



وطالبت رابطة العالم الإسلامي، المجتمعَ الدَّوليَّ بتحرُّكٍ جادٍّ وفاعلٍ لوقْف هذه الجرائم والانتهاكات المُتواصلة لكلِّ القوانين الدوليّة والإنسانيّة.