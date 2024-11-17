شكرا لقرائتكم خبر عن «إيداع»: إطلاق الحساب المجمّع في سوق أدوات الدين السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" الحساب المجمّع في سوق أدوات الدين السعودية، في خطوة مهمة تسهم في تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية والارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية.

ويوفر الحساب المجمّع أداة قوية تعزز كفاءة عمليات معالجة الصفقات من خلال تجميع أصول عدة مستثمرين في حساب واحد، مما يسهم في منحهم تجربة استثمارية مميزة وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الفرص المتوفرة في السوق المالية السعودية.

وتسعى إيداع من خلال هذه الخطوة المهمة إلى تقديم نموذج جديد لخدمات الحفظ، بهدف تمكين مؤسسات السوق المالية من إدارة أصول عدد من المستثمرين بصورة أكثر كفاءة ومرونة.