أفادت غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت في بيان، أنه جراء الغارة المعادية الإسرائيلية التي حصلت منذ قليل واستهدفت أحد المباني في منطقة مكتظة بالسكان وقريبة من إحدى المدارس التي تأوي نازحين ضمن نطاق رأس النبع في مدينة بيروت، على الفور توجهت فرق الانقاذ والاسعاف في فوج اطفاء بيروت والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني الى المكان حيث عملوا على نقل الجرحى الذين أصيبوا جراء استهداف المبنى الى المستشفيات للمعالجة، كما تعمل فرق الطوارئ في بلدية بيروت على رفع الانقاض والبحث عن ناجين محتملين بمؤازرة عناصر فوج حرس بيروت.
من ناحية أخرى، تطلب غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت من المواطنين عدم التجمع لاتاحة المجال أمام فرق الاطفاء والاسعاف المختصة في العمل دون أية عوائق قد تؤثر على عمليات الانقاذ والاسعاف.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الكوارث في بيروت: فرق الانقاذ والاسعاف والطوارئ يعملون على رفع الأنقاض من المبنى المستهدف في منطقة رأس النبع في مدينة بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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