رئيس الوزراء العراقي دعا إلى وجوب إيقاف الجرائم الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة ولبنان

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى وجوب إيقاف “الجرائم الإسرائيلية الوحشية” في قطاع غزة ولبنان، وذلك خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أنه جرى بحث “العلاقات بين البلدين، وسبل تنميتها، في مختلف المجالات، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق المنفعة للجانبين”. وشهد اللقاء “استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة”، حيث أكد السوداني على “أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى والمنظمات الدولية، من أجل وقف الحرب، التي تستهدف غزة ولبنان”، حسب البيان نفسه.

ودعا إلى “وجوب إيقاف الجرائم الوحشية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتسببها بوقوع آلاف الضحايا، بجانب ما يمثله استمرار الحرب من خطر على أمن واستقرار المنطقة والعالم”.