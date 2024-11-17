شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع السفير الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، المديرة العامة للعلاقات الخارجية مديرة الموارد البشرية بوزارة الخارجية الأمريكيه مارشا إس بريكيات.