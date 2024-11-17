شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله في غارة على بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة "آي 24" الإسرائيلية، أن المسؤول الإعلامي لحزب الله محمد عفيف قُتل اليوم /الأحد/ في غارة إسرائيلية على وسط العاصمة اللبنانية "بيروت".



وأكدت القناة الإسرائيلية، أن ثلاثة آخرين قتلوا في نفس الهجوم، الذي استهدف مبنى قيادة الحزب في "رأس النبع".



وأوضحت القناة أن الغارة نفذت في حي نزح إليه سكان كثيرون من ضواحي بيروت، وأن هناك قتلى مدنيين من بين المستهدفين.

من جانبها، نعت حركة حماس، محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله "الذي ارتقى في غارة جوية غادرة نفذها العدو الصهيوني"، بحسب وصفها.