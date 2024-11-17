شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى مصر.. إطلاق تقنية WiFi6E أسرع خدمة إنترنت لا سلكى والان مع تفاصيل الخبر

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقنية الواي فاي WiFi6E بالسوق المصري، والتي تُعد من أحدث التقنيات الرقمية في مجال الاتصالات، وذلك بهدف تعزيز وتلبية احتياجات مستخدمي الإنترنت وتقنية الواي فاي في مصر، جاء ذلك خلال إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الإنجازات التي حققها خلال فعاليات افتتاح معرض Cairo ICT 2024.

وستعمل هذه التقنية على إحداث نقلة نوعية بجودة خدمات الإنترنت وتحسين تجربة المستخدمين من خلال توفير سرعات أعلى وزمن استجابة أقل وكفاءة أكبر في استخدام الشبكات اللاسلكية، مع القدرة على استيعاب عدد أكبر من المستخدمين بشبكات الانترنت الداخلية.

كما طرح الجهاز، عددا من الخدمات والتراخيص الجديدة في السوق المصرية كخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول، وإصدار تراخيص مراكز الاتصال، وإتاحة خاصية إظهار المكالمات الترويجية الازعاجية، بالإضافة إلى خدمات إنترنت الأشياء وخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، التي تستهدف استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

وعمل جهاز تنظيم الاتصالات، على تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومات القياس ومراقبة الطيف الترددي والتوسع في إنشاء محطات المحمول، واستحداث آلية جديدة لجزاءات مخالفات الجودة تهدف إلى تحفيز شركات المحمول لزيادة استثماراتها في البنية الأساسية بقيمة مضاعفة لقيمة الجزاء المالي المقرر، بما يعود بالنفع على المواطن بشكل مباشر، ومساهمة الجهاز في تعزيز التغطية ونشر خدمات الاتصالات في مختلف مناطق الجمهورية، من خلال تمويل مجموعة من المشروعات القومية كمشروع تغطية الريف المصري ومناطق الاستصلاح الزراعي والمشروع القومي لتغطية الطرق الرئيسية بإجمالي استثمارات 4.8 مليار جنيه لتغطية 1441 قرية و103 مناطق جغرافية، و82 طريقا، بالإضافة إلى شراكة الجهاز مع الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال تطوير البنية الأساسية بالمدن والمجتمعات الذكية؛ حيث تم اختيار مصر كأول دولة يتم بها تنفيذ مشروع اعتماد كود تصميم وإنشاء البنية الأساسية للاتصالات للمدن والمجتمعات الذكية المستدامة.