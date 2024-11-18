أخبار البورصة اليوم الأحد 17-11-2024

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 17-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.272 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وسيتي للتحاليل الطبية، والعربية للمحابس، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.272 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.75%، والعرب على 5.19%، واستحوذت المؤسسات على 17.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 29.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 69.2 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 31252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38752 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13713 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8403 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11644 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3217 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 9017 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1825 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومستشفى كليوباترا، وحق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 عدد 84.7 ألف سهم، 40 ألف سهم، 2516 سهمًا، 61.9 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 1.2 مليون سهم، 160 ألف سهم، 1.025 مليون سهم، 630 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة لصناعة الورق-راكتا، ومستشفى النزهة الدولي عدد 107.8 ألف سهم، 16.1 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات اودن للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وحق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 5.15 مليون سهم، 129 سهمًا، 23.9 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 3500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد مليون سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات إجمالية بلغت 27.96 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 18.41 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 52%، وترجع الزيادة الكبيرة في نمو الإيرادات بصفة رئيسية إلى قطاع الفنادق، ثم كل من قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية ثم القطاع العقاري، على التوالي.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالي 9.06 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 2.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 236%.

حققت شركة بالم هيلز، إيرادات بلغت 18 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 11.3 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 59%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 2.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.049 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 124%.

حققت شركة إعمار مصر للتنمية، إيرادات بلغت 13.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 10.6 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 10.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي القطاع الصناعي، حققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، مبيعات بلغت 18.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 11.2 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 64%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 2.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 878.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 177%.

حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك مبيعات بلغت 7.6 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 6.9 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 1.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 4%.

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 3.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 2.3 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 65.9%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 1.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 486.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 127.4%.

حققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 32.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 22.7 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 42.4%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 1.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 393 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 183%.

مينا للاستثمار

أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، عن موافقة مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة كونكريت بلس للتخطيط العمراني بخصوص التطوير المشترك لإحدى قطع أراضي الخدمات التجارية بمنتجع مينا جاردن سيتي، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة على كافة التعاقدات المتعلقة بهذا الموضوع.