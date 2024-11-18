شكرا لقرائتكم خبر عن 61 مليون دولار تراجع بواردات مصر من سيارات الركوب فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت واردات مصر من سيارات الركوب فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت قيمة واردات السيارات نحو 156 مليون و88 ألف دولار في شهر أغسطس الماضى، بينما كانت نحو 217 مليون و638 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 61 مليون و550 ألف دولار.

وتظهر بيانات الجهاز، أن تراجع الواردات المصرية من السيارات ساهمت في تراجع إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالى واردات مصر من السلع الاستهلاكية نحو 250 مليون و882 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 324 مليون و661 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 73 مليون و779 ألف دولار.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 7.6%، حيث بلغت نحو 8.34 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 7.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 81.2%، يليها واردات الغاز الطبيعى بنسبة 234.7%، ثم واردات القمح بنسبة 26.5%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 25.8%، وفى المقابل انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها الذرة والتى ارتفعت بنسبة 17.8%، ثم الزيوت المكررة بنسبة 18%، والخشب ومصنوعاته بنسبة بلغت 10.1%.