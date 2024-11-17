شكرا لقرائتكم خبر عن نسليهان أتاغول تحتفل بمرور 24 أسبوعًا على حملها بصور مع زوجها قادر دوغلو دوجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة نسليهان أتاغول صورًا جديدة استعرضت خلالها حملها بصحبة زوجها الممثل التركي قادر دوغلو دوجول، واحتفلت خلالها بمرور 24 أسبوعًا على حملها، وهى الصور التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من متابعيها، وحرصوا على تهنئتها متمنيين لها السعادة.

وكانت نسليهان أتاغول كشفت خبر حملها من زوجها الممثل التركي قادر دوغلو دوجول منذ أسابيع من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، وعلقت على صورتها وهى تشكف عن حملها قائلة: "دعونا نستمتع بهذه السعادة لفترة أطول، لكننا نود أن نبقيها خاصة، وهذا كان حقنا بالطبع، وباختصار؛ نحن سعداء، راضون وبصحة جيدة، لا يوجد شيء أكثر بهجة وإثارة من اقتراب موعد ولادة طفل صغير".

حرص النجمان التركيان بوراك دينيز ونسليهان أتاغول على الاحتفال بزيارتهما الأخيرة إلى مصر خلال الساعات الماضية، وهو ما ظهر عبر السوشيال ميديا من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت الممثلة التركية نسليهان أتاغول صورًا لها على النيل، أثناء استمتاعها برحلة نيلية في أول زيارة لها إلى مصر، معلقة عليها: "رحلة على النيل"، وحصدت الصور تفاعلاً كبيرًا من قبل جمهورها بمصر.

ثم لم تقتصر على الصور النيلية وإنما نشرت صورًا أخرى لها من أمام الأهرامات في جلسة تصوير جديدة لها، نالت اهتمام متابعيها بصورة كبيرة.

أيضًا حرص الفنان التركي الشهير بوراك دينيز على مشاركة جمهوره بمجموعة صور له من أمام أهرامات الجيزة، عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها مُبتسمًا وسعيدًا في الصور، معبرًا عن سعادته بزيارة مصر واستكشاف أحد أبرز معالمها التاريخية.



نسليهان أتاغول تستعرض حملها مع زوجها الممثل التركي قادر دوغلو دوجول



نسليهان أتاغول