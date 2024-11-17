شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير من داخل الاستوديو بصحة جيدة بصحبة عزيز الشافعي ومنة القيعي والان مع تفاصيل الخبر

ظهر محمد منير في الاستديو خلال تسجيله أغنية جديدة بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي والكاتبة منة القيعي، متجاهلاً الشائعات التي تدور حول حالته الصحية، وهو أبلغ رد على مروجي الشائعات حول حالته الصحية، حيث يظهر الكينج وهو يمارس عمله في الاستوديو بشكل طبيعي وهو ما يكذب كل ما ورد من شائعات مزعجة لجمهوره حول حالته الصحية.

وكان الكينج محمد منير تعرض لحالة إجهاد نتيجة تسجيله العديد من الأغنيات تحضيرًا لألبومه المتوقع طرحه أوائل العام المقبل.

وكان آخر ظهور للكينج في حفل القبائل العربية باستاد العاصمة بحضور القيادة السياسية ولفيف من المصريين من الإسكندرية لأسوان للاحتفال بانتصارات أكتوبر التي أصر منير على المشاركة بها بأغنية جمعته مع النجمة الكبيرة أنغام.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي شكر خاص للمطرب محمد منير لمشاركته المصريين انتصاراتهم.

وطمأن الكينج محمد منير الجمهور على حالته الصحية، في تصريح لليوم السابع، مؤكدا أن حالته الصحية بخير قائلا: "أنا بخير وزي الفل وموجود في بيتي حاليا بشكر كل جمهوري وكل الناس اللي سالت عليا أنا الحمدلله كويس ووسط أهلي وصحابي".