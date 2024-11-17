شكرا لقرائتكم خبر عن رفاهية للسكان واستدامة للموارد.. خبراء يعددون أهمية إنشاء المدن الذكية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات معرض "Cairo ICT'24" في دورته الثامنة والعشرين، التي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة حوارية بعنوان "المدن الذكية: استخدام التكنولوجيا والبيانات وتعزيز مشاركة المواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وتناولت الجلسة التي أدارها د. معتز حسونة، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية بشركة "ميدار"، أهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في بناء مدن ذكية تواكب التحولات الرقمية وتلبي احتياجات المواطنين.

وأكد حسونة أن المدن الذكية لا تقتصر على البنية التحتية المتطورة فقط، بل هي مفهوم يعتمد على استخدام التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة وحل التحديات اليومية. وأوضح أن الجيل الرابع من التكنولوجيا بدأ في دمج البيانات والتحليلات الذكية في إدارة المدن، بينما يأخذ الجيل الخامس هذا التطور إلى مستويات أعلى من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحقيق التكامل بين الخدمات والبنية التحتية.

من جانبها، أكدت ماري كريما، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الإلكترونية بكينيا، أن المدن الذكية تسهم في تحسين حياة المواطنين عبر استغلال البيانات لتعزيز الكفاءة والفعالية في كافة جوانب الحياة اليومية. وأشارت إلى أن الجيل الخامس من الشبكات يعد خطوة هامة في تحسين التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات المختلفة في المدن الذكية، بما يساهم في تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية ومختلف الخدمات.

كما شدد ياسر حلمي، نائب رئيس شركة "اي اند" لشؤون إنترنت الأشياء، على أن الاستدامة تعد من المحاور الأساسية لتحقيق النجاح في المدن الذكية، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات الكبيرة في تطوير التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأوضح أن الاستدامة في المدن الذكية تتطلب تعاونًا بين الحكومات والمواطنين والبيئة لتحقيق توازن بين الموارد واستخدام التكنولوجيا بشكل فعّال.

من جهته، أكد عمر مندور، مدير التسويق بشركة "أورنج مصر"، أن المدن الذكية تعتمد على تكامل المعلومات والبيانات مع الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، لضمان استدامة الحياة وجودة المعيشة. كما أضاف محمد طلعت، مهندس الحلول التنفيذية بشركة "هواوي تكنولوجيز"، أن الاستدامة في المدن الذكية تتطلب حلولًا مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة وتطوير المجتمعات.

تُختتم الجلسة بالتأكيد على أن المدن الذكية تمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل أفضل، يتم فيه تحسين الخدمات، وتقليل الفاقد من الموارد، وتقديم حلول تكنولوجية فعّالة لدعم التنمية المستدامة. يواصل معرض "Cairo ICT'24" استكشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي والابتكارات التي ستعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات، بمشاركة كبرى المؤسسات العالمية في هذا المجال.