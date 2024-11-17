شكرا لقرائتكم خبر عن 470 مليون دولار.. اتفاقية لإنشاء أكبر مصنع إطارات في الشرق الأوسط بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقع رئيس شركة السهم الأسود لصناعة الإطارات السعودية الفريق متقاعد عبدالله الوهيبي مع رئيس شركة جولدن ستار ربر التايلندية لصناعة المطاط الطبيعي عامر ظفار، اتفاقية تهدف لتزويد أكبر مصنع سعودي لصناعة الإطارات بالمنطقة بالمطاط الطبيعي اللازم لإنتاج إطارات السيارات بالمملكة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حسن الحويزي، وتأتي هذه الاتفاقية بدعم من اتحاد الغرف ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي التايلندي، في إطار جهود دعم الشراكات التجارية والاستثمارية بين الشركات السعودية والأجنبية.
وبحسب تقديرات المسؤولين بشركة السهم الأسود فإن المصنع سيوفر أكثر من 2000 وظيفة ومن المتوقع أن يستهلك 50% بالسوق المحلي وتصدير الباقي إلى أسواق الدول المجاورة، كما تعزز الاتفاقية من خطط رؤية 2030 لتوطين الصناعات ونقل المعرفة ودعم المحتوى المحلي.
وتأتي الاتفاقية متسقة مع جهود توطين صناعة إطارات السيارات محليًا وجذب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع، في وقت تعد فيه المملكة أحد أكبر الدول المستوردة للإطارات في العالم مع وجود آفاق واعدة لأن تصبح دولة رائدة في هذه الصناعة الحيوية.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حسن الحويزي، وتأتي هذه الاتفاقية بدعم من اتحاد الغرف ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي التايلندي، في إطار جهود دعم الشراكات التجارية والاستثمارية بين الشركات السعودية والأجنبية.
أكبر مصنع إطارات في الشرق الأوسطوتدعم هذه الاتفاقية إنشاء أكبر مصنع للإطارات بالشرق الأوسط ويقام بمدينة ينبع تحت مظلة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بكلفة تقدر بنحو 470 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبدأ من 4 مليون إطار سنويًا لإطارات السيارات الصغيرة، وصولًا إلى 6 مليون إطار سنويًا بالمراحل المتقدمة والتي ستشمل إنتاج إطارات الشاحنات والحافلات.
وبحسب تقديرات المسؤولين بشركة السهم الأسود فإن المصنع سيوفر أكثر من 2000 وظيفة ومن المتوقع أن يستهلك 50% بالسوق المحلي وتصدير الباقي إلى أسواق الدول المجاورة، كما تعزز الاتفاقية من خطط رؤية 2030 لتوطين الصناعات ونقل المعرفة ودعم المحتوى المحلي.
وتأتي الاتفاقية متسقة مع جهود توطين صناعة إطارات السيارات محليًا وجذب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع، في وقت تعد فيه المملكة أحد أكبر الدول المستوردة للإطارات في العالم مع وجود آفاق واعدة لأن تصبح دولة رائدة في هذه الصناعة الحيوية.