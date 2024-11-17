شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل "الملك سلمان للإغاثة".. إسعاف المنية ينفذ 66 مهمة بشمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ جهاز إسعاف جمعية "سبل السلام" الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 66 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهام بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان. 3481 قتيلًا ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، إلى 3481 قتيلًا و 14786 مصابًا. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي يوم أمس السبت أسفرت عن 29 قتيلًا و 122 جريحًا.