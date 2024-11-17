شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة خدمة شحن جديدة إلى ميناء الجبيل التجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة خدمة الشحن الجديدة "EJBS" إلى ميناء الجبيل التجاري.

وتربط المملكة بموانئ الإمارات والكويت، وتسهم الخدمة الجديدة في تسهيل احتياجات السوق، والتجارة المتنامية في المنطقة. خدمات الشحن في ميناء الجبيل التجاري كما ترسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، وفقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.



وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الجبيل التجاري بموانئ: جبل علي بالإمارات، والشويخ بالكويت، بطاقة استيعابية تبلغ 1,800 حاوية قياسية.

ويشكل ميناء الجبيل التجاري أحد الموانئ الرئيسة الداعمة لحركة الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، خاصة المنتَجات الصناعية، ومنتَجات مصانع البتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، مما يسهِم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.