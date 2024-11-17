شكرا لقرائتكم خبر عن بتداولات 15 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.272 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 15.47 مليار جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تراجعًا بنسبة 0.67% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 31252.07 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.67% لينهي جلسة التداول عند مستوى 31252.07 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي خسر 0.19% من قيمته لينهي تعاملات أولى جلسات الأسبوع عند مستوى 11644.97 نقطة.